Corintianos estão sendo barrados na fronteira com a Argentina

Por Fábio Hecico, enviado especial a Buenos Aires

A ‘invasão’ corintiana a Buenos Aires está sofrendo um duro golpe na fronteira do Brasil com a Argentina. Muitos torcedores das caravanas brasileiras estão sem passaporte ou com RG de mais de 10 anos nas mãos. Um problema. Os corintianos estão enfrentando dificuldades para entrar na Argentina. Estão sendo barrados.

A polícia argentina trabalha de forma rígida no controle de entrada em seu país e obriga esses torcedores brasileiros sem a documentação em ordem a dar meia volta. Muitos, sem saber o que fazer, já que vieram com o dinheiro contado, apelam para que os dirigentes corintianos intercedam, o que até agora não deu certo.

“Infelizmente eles terão de voltar mesmo para o Brasil. Dissemos para não vir sem condições, mas eles querem ver o jogo de todo jeito”, comentou pessoa do Corinthians, que pediu para não ter o nome revelado: “Infelizmente nada poderá ser feito.”