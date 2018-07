O aguardado clássico Majestoso desta quarta-feira, o primeiro da história da Libertadores, terminou com vitória do Corinthians sobre o São Paulo por 2 a 0. Em Itaquera, o Alvinegro passou pelos arquirrivais sem sustos e, como era de se esperar, o lado vencedor ganhou o direito de zombar dos adversários na rede. Confira algumas provocações corintianas após o resultado desta primeira rodada do Grupo B.