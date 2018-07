Corintianos tomam o centro de Buenos Aires

Por Fábio Hecico e Raphael Ramos, enviados a Buenos Aires

Muitos torcedores do Corinthians desembarcaram na capital argentina dispostos a conseguir a qualquer custo um ingresso para a partida contra o Boca Juniors, que começa às 21h50 desta quarta-feira. Eles tomaram o centro comercial de Bueno Aires em busca das entradas. Os cambistas argentinos, alguns falando português, vendem ingressos por até R$ 1.400. Não há nada mais barato do que R$ 500 nas mãos deles.

Lá também há os problemas de ingressos falsos, e muitos desses não vão rodar as catracas na hora do jogo. Os portões do La Bombonera devem ser abertos às 19h.