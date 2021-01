Coritiba x Athletico-PR: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Em situação delicada do Z-4, o Coritiba recebe Athletico-PR neste sábado, às 19h, no Couto Pereira, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pela TNT.

ONDE ASSISTIR

Coritiba x Athletico-PR terá transmissão ao vivo na TNT. O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Coritiba: Wilson, Maílton, Rhodolfo, Sabino e Jonathan; Hugo Moura, Nathan Silva e Matheus Bueno; Rafinha (Ricardo Oliveira), Robson e Neilton . Técnico : Gustavo Morínigo.

HORÁRIO

O Atletiba será neste sábado, às 19h, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Coritiba vem de derrota. Na última rodada, o time alviverde perdeu para o Goiás por 2 a 1, em casa, e se afundou ainda mais na zona de rebaixamento. Já o Athletico vem de vitória. A equipe comandada pelo técnico Paulo Autuori superou o Botafogo por 2 a 0, no Nilton Santos.