Coritiba x Atlético-GO: onde assistir, escalação, arbitragem e classificação

Em busca de se afastar da zona de rebaixamento, o Coritiba recebe o Atlético-GO neste sábado, às 19h, no estádio Couto Pereira, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR

Coritiba x Atlético-GO terá transmissão ao vivo pelo Premiere. O Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Coritiba: Wilson; Matheus Sales, Sabino, Nathan Silva e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Galdezani e Giovanni Augusto; Yan Sasse, Rodrigo Muniz e Ricardo Oliveira (Neilton). Técnico: Rodrigo Santana.

Atlético-GO: Jean; Dudu, João Victor, Éder e Nicolas; Matheus Frizzo, Marlon Freitas e Chico; Janderson, Zé Roberto e Gustavo Ferrareis. Técnico: Eduardo Souza.

ARBITRAGEM

Árbitro : Daniel Nobre Bins-RS

Assistentes : Michael Stanislau-RS e André da Silva Bitencourt-RS

Árbitro de Vídeo: Jean Pierre Goncalves Lima-RS

CLASSIFICAÇÃO

O Coritiba inicia a rodada na décima nona colocação, com 16 pontos, mesma pontuação do Athletico-PR, que está em décimo oitavo com um saldo de gols superior. O time alviverde vem de derrota por 2 a 1 para o Ceará, resultado que causou a demissão do técnico Jorginho e a contratação de Rodrigo Santana. Já o Atlético é o décimo primeiro colocado, com 22 e vem de derrota pelo mesmo placar. Contudo, foi diante do Internacional e pela Copa do Brasil.