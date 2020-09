Coritiba x Atlético-MG: onde assistir, escalação e classificação

Coritiba e Atlético-MG se enfrentam, neste domingo, às 20h30, no Couto Pereira, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pela TV fechada e pey-per-view.

Coritiba x Atlético-MG: onde assistir

O jogo poderá ser assistido ao vivo na TNT e no Premiere, que exibirá o confronto para todo o Brasil. O Estadão fará tempo real da partida.

Provável Escalação

Coritiba: Wilson; Jonathan, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Matheus Galdezani, Matheus Sales e Matheus Bueno; Robson, Yan Sasse e Sassá.

Atlético-MG: Rafael; Guga (Mariano), Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Alan Franco; Keno, Savarino e Marrony (Sasha).

Classificação

O Coritiba inicia a oitava rodada na 15ª colocação, com 7 pontos. Em seu último jogo, a equipe alviverde empatou sem gols diante do Botafogo, no Rio de Janeiro.

Por outro lado, o Atlético-MG inicia a oitava rodada do campeonato na 3ª colocação, com 12 pontos. Em seu último jogo, a equipe mineira venceu o São Paulo, no Independência, por 3 e 0 e se manteve firme na briga pela liderança.