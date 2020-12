Coritiba x Botafogo: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Na luta para sair da zona de rebaixamento, Coritiba e Botafogo se enfrentam neste sábado, às 21h, no Couto Pereira, em duelo válido pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere.

DATA

O duelo entre paranaenses e cariocas será neste sábado, às 21h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Coritiba x Botafogo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Coritiba: Wilson; Maílton, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Matheus Galdezani e Giovanni Augusto; Rafinha, Robson e Ricardo Oliveira. Técnico : Pachequinho.

Botafogo : Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Rafael Forster; Zé Welisson, Caio Alexandre, Honda e Warley; Kalou e Pedro Raul. Técnico : Eduardo Barroca.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Coritiba vem de derrota. Na última rodada, a equipe paranaense perdeu para o Sport por 1 a 0, na Ilha do Retiro. O Botafogo também vem de revés. No último sábado, o time comandado pelo técnico Eduardo Barroca foi superado pelo Internacional por 2 a 1, no Beira-Rio.