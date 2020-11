Coritiba x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Ambos precisando da vitória para se afastar da zona de rebaixamento, Coritiba e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Couto Pereira, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. É possível assistir ao jogo pela TV Globo (para todo o Brasil, menos Minas Gerais e Rio de Janeiro) e pelo Premiere. Além disso, o Estadão fará tempo real. Veja mais informações da partida.

ESCALAÇÃO

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Coritiba: Wilson; Maílton, Nathan Silva, Sabino e William Matheus; Hugo Moura; Matheus Sales, Matheus Galdezani, Giovanni Augusto e Robson; Ricardo Oliveira (Osman)

Corinthians: Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Xavier, Cazares, Luan e Jonathan Cafu (Léo Natel); Jô (Davó)

ONDE ASSISTIR

Coritiba x Corinthians terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para todo o Brasil, menos Minas Gerais e Rio de Janeiro) e pelo Premiere. E o Estadão fará tempo real.

HORÁRIO

A partida será disputada às 21h30, quarta-feira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians inicia a rodada na 14ª colocação, com 26 pontos. No domingo passado, o time de Vagner Mancini ficou no empate sem gols com o Grêmio.

O Coritiba é o 18º, com 20 pontos e mesmo se vencer, não consegue deixar a zona de rebaixamento, já que o Ceará, pior time dentre os que estão fora do Z-4, já tem 25. Por isso, o time paranaense necessita de uma reação imediata. Na rodada passada, o Coxa perdeu por 3 a 1 para o Flamengo.