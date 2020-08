Coritiba x Flamengo: onde assistir, classificação e escalação

Após a surpreendente derrota para o Atlético-GO, o Flamengo visita o Coritiba neste sábado, às 19h30, no estádio Couto Pereira, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. É possível assistir ao jogo pela TV fechada e pelo pay-per-view.

Onde assistir Coritiba x Flamengo?

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT e pelo Premiere. E o Estadão fará tempo real.

Escalação

Será definida nesta sexta-feira.

Classificação

As duas equipes têm um início de Brasileirão muito ruim. O Flamengo perdeu na última quarta-feira para o Atlético-GO por 3 a 0, em Goiânia e o Coritiba levou de 1 a 0 do Bahia, em Salvador. Coxa e Fla estão com zero pontos e na zona de rebaixamento (18º e último, respectivamente).

Próximos jogos

Na quarta rodada, o Flamengo receberá no Maracanã o Grêmio, quarta-feira, às 19h15. No mesmo dia, o Coritiba encara o Corinthians, na Arena Corinthians, às 21h30.