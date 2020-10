Coritiba x Fortaleza : onde assistir, escalação e arbitragem

Coritiba e Fortaleza se enfrentam neste sábado, às 19h, no Couto Pereira, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pela TV fechada e pay-per-view.

O Coritiba inicia a rodada na 18ª colocação, com 12 pontos. Em sua última partida, a equipe alviverde perdeu para o Grêmio, em Porto Alegre, por 2 a 1. O Fortaleza inicia a rodada na 9ª colocação, com 20 pontos. No meio semana, a equipe venceu o Atlético-MG por 2 a 1, em casa.

ONDE ASSISTIR

Coritiba x Fortaleza poderá ser assistido ao vivo pelo Premiere, que exibe o confronto para todo o Brasil. O canal TNT e o EI Plus também exibirão o duelo. O Estadão fará tempo real da partida.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Coritiba: Wilson; Natanael, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Ramón Martínez, Matheus Sales e Giovanni Augusto; Robson e Gabriel

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Roger Carvalho, Paulão e Carlinhos (Bruno Melo); Juninho, Ronald, Gabriel Dias, Romarinho e Osvaldo; Wellington Paulista

ARBITRAGEM

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro – MG

Árbitro Assistente 1: Celso Luiz da Silva – MG

Árbitro Assistente 2: Ricardo Junio de Souza – MG

Quarto Árbitro: Luiz Alexandre Fernandes – PR

Árbitro de Vídeo: Igor Junio Benevenuto de Oliveira – MG

Assistente de Árbitro de Vídeo 1: Wanderson Alves de Sousa – MG

Assistente de Árbitro de Vídeo 2: Felipe Alan Costa de Oliveira – MG

Observador de VAR: Cláudio José de Oliveira Soares – RJ