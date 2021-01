Coritiba x Grêmio: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Grêmio quer permanecer no G-6 e para concretizar seu desejo precisa vencer o Coritiba neste domingo, no Couto Pereira. O jogo, válido pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 16h.

ONDE ASSISTIR

Coritiba x Grêmio terá transmissão ao vivo pela TV Globo (Paraná e Rio Grande do Sul) e pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do jogo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Coritiba: Wilson, Natanael, Nathan Ribeiro, Henrique Vermudt e Jonathan; Hugo Moura, Nathan Silva, Matheus Galdezani e Luiz Henrique; Rafinha e Robson. Técnico: Gustavo Morínigo

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Darlan (Maicon) e Jean Pyerre; Alisson, Ferreira (Pepê) e Diego Souza (Churín). Técnico: Renato Gaúcho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Grêmio vem de derrota por 4 a 2 diante do Flamengo, em casa, enquanto o Coritiba vem de empate por 1 a 1 contra o São Paulo, no Morumbi.