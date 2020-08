Coritiba e Internacional estreiam no Campeonato Brasileiro neste sábado, às 19h30, no estádio Couto Pereira e a partida terá transmissão na TV fechada e no pay-per-view.

Coritiba x Inter: onde assistir

É possível assistir pelos canais TNT e Premiere e o Estadão fará tempo real da partida.

Hora

19h30 (horário de Brasília), sábado

Escalação

A definir

Próximos jogos

Após a estreia em casa, o Coritiba vai até Salvador para enfrentar o Bahia, quarta-feira, no estádio do Pituaçu. Já o Inter receberá o Santos, quinta-feira, no Beira-Rio.