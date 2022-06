Coritiba x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem dura missão, neste domingo, às 18h, diante do Coritiba. Com um histórico indigesto no Couto Pereira, a equipe de Abel Ferreira terá de batalhar muito pelo vitória na 11ª rodada da competição. Além disso, o time paulista defende uma longa invencibilidade de 16 partidas. Os paranaenses, por sua vez, não perdem há três jogos e também não foram derrotados como mandantes até aqui no torneio nacional.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Coritiba e Palmeiras será disputado neste domingo, às 18h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, capital paranaense.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORITIBA – Alex Muralha; Natanael, Luciano Castán, Henrique e Guilherme Biro; Val, Bernardo e Thonny Anderson; Adrián Martínez, Igor Paixão e Alef Manga. Técnico : Gustavo Morínigo.

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Gabriel Veron e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de uma goleada, por 4 a 0, sobre o Botafogo no Campeonato Brasileiro, na última quinta-feira. No mesmo dia, o Coritiba ficou no empate, em 1 a 1, com o São Paulo, no Couto Pereira, também pelo torneio nacional.