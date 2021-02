Coritiba x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Coritiba e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira com dois momentos bem distintos. Os mandantes já não têm mais pretensões no Campeonato Brasileiro, já que está matematicamente rebaixado. Vindo de uma vitória, o time paulista tenta embalar após passar vexame no Mundial de Clubes. A partida é válida pela 35ª rodada da competição e a bola rola às 19h30 (horário de Brasília). O jogo terá transmissão ao vivo pela TV fechada.

ONDE ASSISTIR:

Coritiba x Palmeiras será exibido ao vivo para todo o Brasil pela TV fechada, na emissora da TNT Sports e pelo pay-per-view. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL:

A partida acontece às 19h30 (de Brasília), no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL:

Coritiba – Arthur Bittencourt; Jonathan Lemos, Nathan Otávio, Nathan e Guilherme Biro; Matheus Bueno e Hugo Moura; Sarrafiore e Schlocobier; Neílton e Ricardo Oliveira. Técnico: Gustavo Morínigo.

Palmeiras – Weverton; Kuscevic, Gustavo Gómez e Renan; Marcos Rocha, Danilo, Gabriel Menino e Lucas Esteves; Lucas Lima e Gustavo Scarpa; Breno Lopes. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS:

O Coritiba entrou em campo neste fim de semana e, com o tropeço para o Santos por 2 a 0, na Vila Belmiro, acabou rebaixado matematicamente para a Série B do Brasileirão. A equipe paranaense apenas cumpre tabela. Do outro lado, o Palmeiras quer reencontrar a boa fase. Os comandados de Abel Ferreira, após decepcionar no Mundial de Clubes, venceram o Fortaleza por 3 a 0.