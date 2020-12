Coritiba x Red Bull Bragantino: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Na briga para se afastar do Z-4, Coritiba e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado, às 21h, no Couto Pereira, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere.

DATA

O duelo entre paranaenses e paulistas será neste sábado, às 21h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Coritiba x Red Bull Bragantino terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do jogo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Coritiba : Wilson; Maílton, Rhodolfo, Sabino e William Matheus, Matheus Sales, Matheus Bueno e Mattheus; Rafinha, Robson e Giovanni Augusto. Técnico : Rodrigo Santana.

Bragantino : Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Luan Cândido; Raul, Evangelista e Claudinho; Artur, Helinho e Ytalo. Técnico : Maurício Barbieri.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Coritiba vem de derrota. Na última rodada, a equipe do técnico Rodrigo Santana perdeu para o Corinthians por 1 a 0, em casa. Já o Bragantino vem de empate. Na segunda-feira, o clube do interior paulista igualou o placar sem gols diante do Fluminense, no Maracanã.