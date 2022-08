Coritiba x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Coritiba e Santos se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h, no Couto Pereira, em duelo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. O confronto terá transmissão do SporTV, na TV fechada, e será exibido também pelo Premiere, no pay per view.

O alvinegro da Vila Belmiro vem de dois empates e tenta quebrar o jejum para se aproximar do G-6 da competição. A equipe comandada por Lisca ocupa hoje a 10ª colocação, com 27 pontos conquistados.

Já o dono da casa está beirando à zona de rebaixamento e com três pontos na tabela se aproxima bastante do adversário direto desta segunda.

HORÁRIO E LOCAL

A partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece nesta segunda-feira, às 20h00, no estádio Couto Pereira, em Curitiba-PR.

ONDE ASSISTIR

A partida entre Coritiba e Santos terá transmissão da SporTV, na TV fechada e do Premiere, no pay per view. O Estadão acompanha os lances em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORITIBA : Alex Muralha; Guilherme Biro, Henrique, Luciano Castan e Rafael Santos; Bernardo, Bruno Gomes, Thonny Anderson e Régis; Hernán Pérez e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo.

: Alex Muralha; Guilherme Biro, Henrique, Luciano Castan e Rafael Santos; Bernardo, Bruno Gomes, Thonny Anderson e Régis; Hernán Pérez e Léo Gamalho. Gustavo Morínigo. SANTOS: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Carlos Sánchez; Lucas Barbosa, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Lisca.

QUEM APITA?

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG-Fifa)

Assistente 2: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

4º Árbitro: Leonardo Ferreira Lima (PR)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Coritiba vem de derrota para o Goiás, fora de casa, com um gol no final, em duelo que teve um jogador expulso. O Santos empatou com o Fluminense em um confronto de quatro gols: 2 a 2 na Vila Belmiro. O alvinegro saiu na frente, tomou a virada e buscou o importante ponto.