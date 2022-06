Coritiba x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo entra em campo, nesta quinta-feira, às 20h, de olho em uma vitória no Couto Pereira para escalar a tabela de classificação e esquecer os recentes tropeços no Campeonato Brasileiro. Presente no G-4, o Coritiba, no entanto, promete dificultar a vida tricolor e quer colar nos líderes do torneio nacional. Os dois times têm o mesmo número de pontos (14), mas a quantidade de vitórias favorece o lado paranaense (4 a 3), que também ostenta o posto de único 100% como mandante no Brasileirão.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Coritiba e São Paulo será realizado nesta quinta-feira, às 20h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, capital do Paraná.

ONDE ASSISTIR

O duelo terá transmissão exclusiva do Premiere, por meio do pay per view. O Estadão acompanha todos os detalhes da partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORITIBA – Alex Muralha; Natanael (Guillermo), Luciano Castán, Henrique e Guilherme Biro; Willian Farias (Val), Bernardo e Thonny Anderson; Fabrício Daniel, Adrián Martinez e Igor Paixão. Técnico – Gustavo Morínigo.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Coritiba vem de um empate, em 1 a 1, com o Ceará na Arena Castelão. O resultado foi o mesmo obtido pelo São Paulo em visita ao Avaí, na Ressacada.