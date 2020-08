Coritiba x Sport: onde assistir, escalação e classificação

Em baixa no Brasileirão, Coritiba e Sport se enfrentam neste domingo, às 16h, no Couto Pereira, em Curitiba, em partida válida pela sexta rodada da competição. O jogo vai ter transmissão na TV aberta e no pay-per-view.

Coritiba x Sport: onde assistir ao vivo

O confronto terá transmissão pela TV Globo (para Pernambuco e Paraná) e pelo canal Premiere. Além disso, o Estadão fará tempo real.

Escalação

A definir

Classificação

As duas equipes ocupam a zona de rebaixamento. O Coritiba é o lanterna, com apenas três pontos e na rodada passada perdeu fora de casa para o Red Bull Bragantino por 2 a 1. Já o Sport foi derrotado em casa pelo São Paulo, por 1 a 0, e se encontra na 18º colocação, com quatro pontos.