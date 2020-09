Coritiba x Vasco: onde assistir, escalação e classificação

Coritiba e Vasco se enfrentam neste domingo, às 16h, no Couto Pereira, em partida válida pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pela TV aberta e pay-per-view.

Coritiba x Vasco: onde assistir

O jogo poderá ser assistido ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere exibe o confronto para todo o Brasil. Outra opção é assistir a partida pelo tempo real do Estadão.

Escalação

Coritiba: Wilson; Natanael, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Hugo Moura (Matheus Sales), Matheus Galdezani e Matheus Bueno; Giovanni, Giovani Augusto e Robson.

Vasco: Fernando Miguel; Pikachu, Ricardo (Miranda), Castan e Henrique; Fellipe Bastos, Marcos Junior e Benítez; Talles Magno, Ribamar (Ygor Catatau) e Cano.

Classificação

O Coritiba inicia a décima primeira rodada na 19ª colocação, com apenas 8 pontos. Em sua última partida, a equipe alviverde perdeu o clássico para o Athletico-PR, na Arena da Baixada, por 1 a 0. Até o momento, são 6 derrotas, 2 empates e 2 vitórias no torneio.

O Vasco inicia a rodada na 4ª colocação, com 17 pontos. Em seu último jogo, a equipe cruzmaltina venceu o Botafogo, no Nilton Santos, por 3 a 2 e se aproximou ainda mais do líder Internacional. Agora, os cariocas estão há três pontos da primeira colocação. Confira a tabela de classificação do Brasileirão.