CRB x Cruzeiro: onde assistir, horário e últimos resultados

O Cruzeiro precisa reverter uma grande vantagem do CRB para avançar de fase na Copa do Brasil. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira, no Rei Pelé, às 16h, e a partida terá transmissão pela TV fechada e internet. No primeiro jogo, o CRB venceu por 2 a 0, no Mineirão.

Onde assistir CRB x Cruzeiro?

O jogo terá transmissão pelo site do Globoesporte.com e pelo canal SporTV. Além disso, o Estadão fará tempo real.

Horário

A partida acontecerá às 16h, horário de Brasília.

Como foi o primeiro jogo?

O CRB venceu o Cruzeiro por 2 a 0 no jogo de ida, disputado no dia 11 de março, no Mineirão. Para se classificar, a Raposa precisa vencer por três gols de diferença ou por dois e levar a decisão para os pênaltis. Não há vantagem de gol fora de casa.

O time alagoano também leva vantagem na Série B. O CRB aparece na sexta colocação com oito pontos, enquanto o Cruzeiro é o 11º com quatro. Lembrando que o time mineiro foi punido pela Fifa com a perda de seis pontos, em razão de dívidas com outros clubes.