Crise financeira? Torcedor chinês arremessa iPhone em Diego Tardelli

Muitos times brasileiros já foram punidos pelo STJD por objetos arremessados dentro do campo: pedras, chinelos, copos de água, etc. Diego Tardelli, atacante do Shendong Luneng, foi vítima de um episódio curioso neste final de semana na Super Liga Chinesa. Jogando contra o Shanghai Shenhua, o brasileiro foi alvo de um iPhone arremessado pela torcida adversária enquanto estava fora do campo.

Assim que foi assinalado escanteio para o seu time, Tardelli segurou o aparelho na direção da câmera e logo depois o jogou no chão. Atrás do jogador estava posicionada uma arquibancada cheia de torcedores do Shanghai, time da casa.