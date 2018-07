Cristaldo conseguirá se manter como titular no Palmeiras

Com dois gols na vitória sobre a Penapolense, o atacante do Palmeiras, Cristaldo, aparentemente começa a se firmar como titular em um ataque cheio de opções para o técnico Oswaldo de Olivera. Leandro Pereira teve chances como titular no começo da temporada e acabou perdendo a vaga. Ainda sonham com uma oportunidade Rafael Marques, que pode fazer uma função jogando mais atrás e o jovem Gabriel Jesus, destaque nos treinamentos. Com a boa fase sua boa fase, o argentino conseguirá se manter na equipe ou sucumbirá diante da concorrência?

