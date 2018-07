Cristiano Ronaldo humilha no treino físico, mas sofre no bobinho

Um dia da caça, outro do caçador. Cristiano Ronaldo sempre foi elogiado pelo forte trabalho que realiza nos exercícios físicos, um dos fatores que o levaram a estar tanto tempo entre os melhores do mundo. E no treino físico da equipe do Real Madrid, o atacante português mostrou que a diferença entre a condição física dele ainda é bem grande em relação aos companheiros de equipe. No exercício de flexões, o gajo não só fez o treino tradicional, como inovou e realizou exercícios com nível de dificuldade ainda maior.

Mas, quando começou o novo treino, o português foi o alvo das brincadeiras e a expressão no rosto de Ronaldo mudou. No famoso jogo de bobinho, o camisa sete do Real Madrid não conseguiu recuperar a bola, graças a habilidade de Kroos que rapidamente distribuía a bola para os companheiros, sem dar chance à Cristiano Ronaldo, que fez cara feia, mas depois abraçou o novo companheiro alemão.