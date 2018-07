Uma campanha promocional disfarçou o craque Cristiano Ronaldo e o colocou para bater bola com pessoas que passavam por uma praça em Madri. Durante os primeiros minutos o português, que se prepara para mais uma temporada com a camisa do Real Madrid, passa despercebido enquanto faz suas firulas e mexe com aqueles que passavam pelo local.

Mas depois de trocar passes com um garoto, Cristiano Ronaldo tira seu disfarce e causa um alvoroço. Confira.