Dois dos atletas mais bem pagos do mundo se reuniram neste sábado numa selfie milionária. O craque do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, encontrou o boxeador Floyd Mayweather em Las Vegas, nos Estados Unidos, e ambos registraram o momento nas redes sociais.

“Legal sair com o campeão”, escreveu o português em sua conta no Twitter. O norte-americano usou a mesma rede social para compartilhar a foto. “Os dois maiores fazedores de dinheiro no esporte”, pontuou.