Crítica por não falar outros idiomas faz Luxemburgo bater boca na tevê

No mercado desde que foi demitido do Tianjin Quanjin, clube da segunda divisão da China, o técnico Vanderlei Luxemburgo tem participado de alguns programas de tevê e, na última segunda-feira, viralizou nas redes sociais. O motivo: um bate-boca homérico com os participantes do programa “Bem Amigos!”

O tema era o sucesso dos técnicos argentinos na Europa e nas seleções sul-americanas. Luxemburgo começou: “Não tem tanto argentino assim…”

Foi corrigido, sendo lembrado de Diego Simeone, técnico com um trabalho excelente no Atlético de Madrid, e dos seis treinadores que comandam seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas.

Cleber Machado, então, pergunta se o motivo do insucesso dos brasileiros é, única e exclusivamente, o idioma. “Sim, com certeza”, responde Luxemburgo.

Confira o vídeo:

Galvão Bueno então comenta que falar só português “é falha dos nossos técnicos”, o que irrita Luxemburgo. “Não, isso é falha do Brasil. Quem no Brasil fala dois idiomas?”

Sentado próxima ao treinador, Cleber Machado rebate: “Vai estudar, Vanderlei.”

Luxemburgo continua procurando se defender, mas o ex-jogador Caio entra na conversa para, mais uma vez, criticar o treinador. “Acho que é uma obrigação de vocês (treinadores). Se é um problema do país, vocês hoje têm condição financeira de pagar um professor particular e falar mais de um idioma”, comenta.

Indignado, o técnico começa a questionar os participantes do programa sobre quantos idiomas cada um fala. Galvão responder: “Eu, mal, falo cinco. É minha obrigação”.

Cleber Machado lembra Guardiola, que, antes de ir trabalhar no Bayern de Munique, fez questão de aproveitar o ano sabático na carreira para aprender alemão.

Galvão cita também Luiz Felipe Scolari, que sofreu bastante no Chelsea por não dominar o idioma. “Ele era até ridicularizado no vestiário pelos jogadores ingleses”, afirmou o apresentador, que precisou até interromper o programa porque todos queriam falar ao mesmo tempo.