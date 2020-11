Croácia x Portugal: onde assistir, horário e classificação

Portugal e Croácia se enfrentam nesta terça-feira, às 16h45 (horário de Brasília), no Poljud Stadium, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Liga das Nações. O duelo será exibido pela TV fechada, pay-per-view e internet.

ONDE ASSISTIR

Croácia x Portugal terá transmissão ao vivo pelo canal TNT e pelo Youtube Esporte Interativo. Também é possível acompanhar o duelo através do EI Plus.

HORÁRIO

O jogo será disputado às 16h45 (horário de Brasília) nesta terça-feira.

CLASSIFICAÇÃO

Os portugueses ocupam a segunda colocação do Grupo C com 10 pontos. O esquadrão lusitano vem de derrota por 1 a 0 diante da França e está eliminado do torneio. Já a seleção croata têm 3 e ocupa o terceiro lugar. No último sábado, a seleção comandada por Zlatko Dalić perdeu por 2 a 1 para a Suécia, que ainda não tinha vencido no torneio.