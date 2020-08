Cruzeiro x América-MG: onde assistir, classificação e histórico do clássico

Cruzeiro e América-MG se enfrentam neste sábado, às 19h, no Mineirão, em uma partida válida pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O clássico vai ter transmissão na TV aberta, fechada e no pay-per-view.

Onde assistir Cruzeiro x América?

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para Minas Gerais), SporTV e Premiere e o Estadão fará transmissão em tempo real.

Histórico de Cruzeiro x América

O Cruzeiro tem uma larga vantagem no confronto. Foram 371 jogos, com a Raposa vencendo 155 vezes (marcou 627 gols) e o América venceu 105 jogos (fez 503 gols). E foram ainda mais 111 empates.

Classificação

O momento não é dos melhores para o Cruzeiro. A equipe comandada por Enderson Moreira foi eliminada na Copa do Brasil na última quarta-feira, após empate por 1 a 1 com o CRB, melhor placar da última partida pela Série B, diante do Confiança. Com o resultado, o clube mineiro aparece na 11ª posição, com quatro pontos.

O América conquistou a classificação na Copa do Brasil com uma vitória por 1 a 0 sobre a Ferroviária. Na Série B, o Coelho derrotou em casa o Oeste por 2 a 1. O time mineiro se encontra na 7ª colocação, com oito pontos.