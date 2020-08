Cruzeiro x Botafogo-SP: onde assistir e horário

O Cruzeiro recebe o Botafogo, de Ribeirão Preto, neste sábado, às 19h, no Mineirão, em um jogo triste para muitos torcedores, já que será a primeira partida do time mineiro na Série B do Campeonato Brasileiro. É possível assistir ao duelo na TV fechada e pay-per-view.

Onde assistir Cruzeiro x Botafogo-SP

A partida terá transmissão pelo SporTV e pelo Premiere o Estadão fará tempo real.

Hora

O jogo será às 19h, no Mineirão. E assim como tem sido em todos outros campeonatos no Brasil, não haverá torcida nas partidas pela Série B.

Próximos jogos

Indicado como um dos favoritos ao título, a equipe de Enderson Moreira estreia em casa e na próxima terça-feira já joga novamente, desta vez, contra o Guarani, na Arena Barueri. O Botafogo, que escapou do rebaixamento no Campeonato Paulista na última rodada, também volta aos gramados na terça e irá receber o Confiança, na Arena da Fonte.