Cruzeiro x Brasil de Pelotas: onde assistir, horário e classificação

Separados por dois pontos, Cruzeiro e Brasil de Pelotas se enfrentam neste sábado, no Mineirão, às 21h, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto será exibido ao vivo pela TV fechada e pay-per-view.

DATA

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

O duelo entre mineiros e gaúchos será neste sábado, às 21h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Cruzeiro x Brasil de Pelotas terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere. O Estadão fará tempo real.

CLASSIFICAÇÃO

O Cruzeiro inicia a rodada na décima quinta colocação, com 31 pontos. Na última quarta-feira, o time comandado por Felipão venceu o clássico contra o América-MG por 2 a 1, no Independência. Já o Brasil de Pelotas tem 33 e ocupa o décimo terceiro lugar. Na rodada passada, o time gaúcho igualou o placar sem gols diante do Operário.