Cruzeiro x Brusque: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Cruzeiro joga a primeira partida como mandante na Série B de 2022 nesta terça-feira (11), às 21h30 no Mineirão. Depois de perder na estreia da competição, o time mineiro busca a reabilitação contra o Brusque. Embalado na atual temporada e vindo do título estadual, os catarinenses buscam seguir somando pontos no início da competição.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Cruzeiro e Brusque acontece nesta terça-feira, às 21h30, no estádio do Mineirão, na capital mineira.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere. O Estadão acompanha todos os detalhes do jogo em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Cruzeiro -Rafael Cabral; Rômulo, Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira, Pedro Castro e Fernando Canesin; Vitor Leque, Waguininho e Edu. Técnico: Paulo Pezzolano.

Brusque – Ruan Carneiro; Toty, Éverton Alemão, Bruno Aguiar e Alex Ruan; Zé Mateus, Rodolfo Potiguar, Matheus Trindade e Diego Jardel; Fernandinho e Bruno Santos.. Técnico: Waguinho Dias.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Cruzeiro vem de derrota, por 2 a 0, para o Bahia, em Salvador, pela primeira rodada da Série B. Já o Brusque venceu o Guarani, por 1 a 0, em casa.