Cruzeiro x Chapecoense: onde assistir, escalação, horário e classificação

Com 100% de aproveitamento, o Cruzeiro enfrenta a Chapecoense nesta quinta-feira, às 21h, no Mineirão, no encerramento da quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão na TV fechada e no pay-per-view.

Onde assistir Cruzeiro x Chapecoense?

A partida vai passar no SporTV (exceto Minas Gerais) e no Premiere. E o Estadão fará tempo real.

Escalação

Será definida nos treinos desta quarta-feira.

Horário

Jogo acontece às 21h, horário de Brasília.

Classificação

Como começou a Série B com seis pontos negativos, em razão de uma punição dada pela Fifa, o Cruzeiro tem apenas três pontos, apesar do 100% de aproveitamento. Na rodada passada, o time de Enderson Moreira derrotou o Figueirense por 1 a 0.

A Chapecoense fez apenas dois jogos na competição. O duelo contra o CSA foi adiado por que o time alagoano teve vários casos de jogadores contaminados com o novo coronavírus. A Chape tem quatro pontos e a primeira vitória foi obtida no último domingo, quando fez 1 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, na Arena Condá.