O Cruzeiro recebe o Coimbra neste domingo, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro. A partida, que terá transmissão na TV aberta e fechada, será realizada no Independência.

Onde assistir Cruzeiro x Coimbra?

Horário

O jogo começa às 16h e será realizado neste domingo.

O Cruzeiro ocupa apenas a quinta colocação do Mineiro, com 14 pontos. O Coimbra aparece na penúltima posição, com quatro.