Cruzeiro x CRB: onde assistir, escalação e classificação

Cruzeiro e CRB se enfrentam, nesta segunda-feira, às 20 horas, no Mineirão, em partida válida pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pela TV fechada e pey-per-view.

Cruzeiro x CRB: onde assistir

O jogo poderá ser assistido ao vivo nos canais SporTV e no Premiere, que exibirá o confronto para todo o Brasil. O Estadão fará tempo real da partida.

Provável Escalação

Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Léo, Cacá e Matheus Pereira; Ariel Cabral (Henrique), Jadsom e Régis; Arthur Caíke, Airton e Marcelo Moreno.

CRB: Victor Souza; Reginaldo, Gum, Reginaldo Júnior e Igor Cariús; Claudinei, Washington (Thiaguinho) e Diego Torres; Magno Cruz, Luidy (Bill) e Léo Gamalho.

Classificação

O Cruzeiro inicia a oitava rodada na 16ª colocação, com 4 pontos. Em seu último jogo, a equipe mineira perdeu para o Brasil de Pelotas por 1 a 0, em Pelotas. O clube não vence há quatro rodadas. Por outro lado, o CRB inicia a oitava rodada do campeonato na 6ª colocação, com 12 pontos. Em seu último jogo, a equipe empatou, em casa, com o Sampaio Corrêa, mas se manteve próximo do G-4.