Cruzeiro x CSA: onde assistir, horário e últimos resultados

Em ascensão no campeonato, o Cruzeiro recebe o CSA nesta terça-feira, às 21h30, no Estádio Independência, pela 29ª rodada da Série B do Brasileiro.

ONDE ASSISTIR

É possível assistir Cruzeiro x CSA pelo canal SporTV e o Premiere também fará transmissão.

HORÁRIO

A partida será realizada às 21h30, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Cruzeiro entra na rodada na 11ª colocação com 38 pontos e na rodada passada derrotou o Vitória, em Salvador, por 1 a 0.

Já o CSA é o quinto colocado, com 44 pontos, e na rodada passada derrotou o Oeste por 2 a 1, em casa.