Cruzeiro x Cuiabá: onde assistir, horário e classificação

Ainda com o sonho de buscar vaga na Série A do Campeonato Brasileiro da próxima temporada, o Cruzeiro recebe nesta terça-feira, às 21h30, o Cuiabá pela 32ª rodada da Série B. A partida será disputada no estádio Independência, em Belo Horizonte, e terá transmissão ao vivo pelo pay-per-view e pelo SporTV.

ONDE ASSISTIR

Cruzeiro x Cuiabá terá transmissão ao vivo pelo Premiere e pelo SporTV. O Estadão fará tempo real.

CLASSIFICAÇÃO

O Cruzeiro inicia a rodada nove pontos atrás do Juventude, quarto colocado. O time mineiro acumula três rodadas seguidas sem vencer, com dois empates e uma derrota. O resultado negativo veio na última rodada, diante da Ponte Preta, fora de casa, por 2 a 1. Já o Cuiabá é o terceiro colocado, com 50 pontos, mas também vem de um resultado adverso ao perder para o Náutico por 2 a 0.