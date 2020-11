Cruzeiro x Figueirense: onde assistir, horário e classificação

Separados por cinco pontos na tabela, Cruzeiro e Figueirense se enfrentam nesta sexta-feira, no Mineirão, às 21h30, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo será exibido na TV fechada e pay-per-view.

HORÁRIO

O confronto entre mineiros e catarinenses será nesta sexta-feira, às 21h30, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Cruzeiro x Figueirense terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere. O Estadão fará também o tempo real da partida.

CLASSIFICAÇÃO

O Cruzeiro inicia a rodada na 15ª colocação, com 24 pontos. Na rodada passada, o time comandado por Felipão empatou com o Guarani por 3 a 3, em casa. Já o Figueirense ocupa o 18ª lugar com 19 pontos. Na semana passada, o time catarinense emplacou a terceira derrota seguida, após perder para o Vitória por 3 a 0, em Salvador.