Cruzeiro x Operário: onde assistir, horário e classificação

Sem chances de voltar à elite nacional, o Cruzeiro recebe o Operário nesta quarta-feira, no Independência, às 21h30, pela 36.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto será exibido ao vivo pela TV aberta, fechada e pay-per-view.

DATA

O duelo entre Cruzeiro e Operário será nesta quarta, às 21h30, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Cruzeiro x Operário terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para Minas Gerais, exceto Juíz de Fora). Os canais SporTV e Premiere também exibem o jogo. O Estadão fará tempo real.

CLASSIFICAÇÃO

O Cruzeiro inicia a rodada na décima quarta colocação com 44 pontos. No último sábado, o time comandado por Felipão perdeu para o Juventude por 1 a 0, no Alfredo Jaconi. Já o Operário tem 51 e ocupa o sétimo lugar. A equipe alvinegra vem de vit[oria. Na última rodada, superou o CRB por 3 a 2.