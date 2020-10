Cruzeiro x Paraná: onde assistir, horário, tabela e arbitragem

Ainda em busca de iniciar uma nova fase, o Cruzeiro recebe o Paraná nesta sexta-feira, às 21h30, no Mineirão, em partida válida pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR AO VIVO

Cruzeiro x Paraná terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV e também é possível assistir pelo Premiere.

HORÁRIO

A partida será disputada nesta sexta-feira, às 21h30.

ARBITRAGEM

Árbitro : Thiago Luis Scarascati-SP

: Thiago Luis Scarascati-SP Assistentes : Daniel Paulo Ziolli-SP e Herman Brumel Vani-SP

: Daniel Paulo Ziolli-SP e Herman Brumel Vani-SP Quarto Árbitro: Leonardo Rotondo Pinto-MG

TABELA

O time mineiro entra na rodada na 18ª colocação, com 17 pontos e precisa da vitória para ter chance de sair do Z-4. A Raposa vem de um empate por 1 a 1 com o Náutico. O Paraná goleou o Oeste por 4 a 0 e chegou aos 28 pontos e a quinta colocação.