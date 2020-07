Cruzeiro x Patrocinense: onde assistir e horário da partida

Fora da briga pelo título do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro entra em campo neste sábado para enfrentar o Patrocinense, às 14h30, no Mineirão, pelo Troféu Inconfidência. A partida terá transmissão pela TV fechada.

Cruzeiro x Patrocinense ao vivo: onde assistir

O confronto terá transmissão pelo canal Premiere, que também vai exibir em seu site e aplicativo.

Hora do jogo

A partida será disputada no sábado, às 13h30, horário de Brasília.

A competição é um prêmio de consolação menosprezado pelo Cruzeiro. O técnico Enderson Moreira deixou isso claro após o jogo contra a Caldense, quando foi eliminado do Campeonato Mineiro.

“É uma competição que, para nós, não nos traz qualquer tipo de vontade em termos de conquista. Acho que temos uma competição daqui a dez dias, a Série B, que é o nosso objetivo”, disse o treinador, em entrevista ao canal Premiere.

O Troféu Inconfidência é um torneio para definir quem ficará entre 5º e 8º no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro terminou a primeira fase do Estadual na quinta posição e por isso ficou fora da semifinal, que contará com os seguintes jogos: Caldense x Tombense e Atlético x América