Cruzeiro x Sampaio Corrêa: onde assistir, horário e classificação

Em busca de uma nova fase, o Cruzeiro tenta sair da incômoda zona de rebaixamento e enfrenta o Sampaio Corrêa nesta quinta-feira, às 18h30, no Mineirão, em partida válida pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Cruzeiro x Sampaio Corrêa: transmissão

A partida vai ter transmissão nos canais SporTV e Premiere e o Estadão fará tempo real do confronto.

Horário

O jogo será realizado às 18h30, horário de Brasília.

Classificação

O Cruzeiro ocupa a 17ª colocação, com 11 pontos. O Sampaio Corrêa aparece logo abaixo, com a mesma pontuação, mas com menos gols (14 a 11). Vale ressaltar que o time maranhense tem três jogos a menos do que os mineiros.

Na última rodada, o Cruzeiro perdeu fora de casa para o Cuiabá por 1 a 0. O Sampaio Corrêa derrotou o CSA pelo mesmo resultado, em casa, no Estádio Castelão.