Cruzeiro x Vitória: onde assistir, escalação e classificação

Cruzeiro e Vitória se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h30, no Mineirão, em partida válida pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pela TV fechada e pey-per-view.

Cruzeiro x Vitória: onde assistir

O jogo poderá ser assistido ao vivo através dos canais SporTV (exceto em Minas Gerais) e Premiere, que exibirá o confronto para todo o Brasil. O Estadão fará tempo real da partida.

Escalação

Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Léo, Cacá e Matheus Pereira; Jadsom, Filipe Machado e Maurício (Régis); Arthur Caike, Airton e Marcelo Moreno (Thiago).

Vitória: Ronaldo; Jonathan Bocão, Wallace, João Victor e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Gérson Magrão e Fernando Neto; Vico, Matheusinho (Eron) e Léo Ceará.

Classificação

O Cruzeiro inicia a nona rodada na 17ª colocação, com 5 pontos. Em sua última partida, a equipe mineira empatou com o CRB, em casa, por 1 a 1, e já não vence faz cinco jogos. Será a estreia de Ney Franco no comando celeste.

Por outro lado, o Vitória inicia a rodada na 7ª colocação, com 13 pontos, e briga por vaga no G-4. Em seu último jogo, a equipe baiana venceu o Cuiabá por 4 a 2, no Barradão.