CSA X Cruzeiro: onde assistir, escalação e classificação

CSA e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, às 21h, no estádio Rei Pelé, em Alagoas, em partida válida pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pelo pay-per-view.

CSA X Cruzeiro: onde assistir

O jogo poderá ser assistido ao vivo pelo Premiere, que exibe o confronto para todo o Brasil. O Estadão fará tempo real da partida.

Escalação

CSA: Matheus Mendes; Diego Renan, Alan Costa, Luciano Castán e Rafinha; Márcio Araújo e Cedric; Rodrigo Pimpão, Rodrigo (Neto) e Pedro Junior; Paulo Sérgio.

Cruzeiro: Fábio, Cáceres, Léo, Cacá, Matheus Pereira, henrique, Machado, Maurício, Airton, Marcelo Moreno e Arthur Caíke.

Classificação

O CSA inicia a décima rodada na 20ª colocação, com apenas 4 pontos. Em sua última partida, a equipe alagoana perdeu para o Cuiabá, no Rei Pelé, por 2 a 1. Até o momento, são 6 derrotas, 1 vitória e um empate no torneio.

O Cruzeiro inicia a rodada na 13ª colocação, com 8 pontos. Em seu último jogo, a equipe mineira venceu o Vitória, no Mineirão, por 1 a 0 e saiu da zona de rebaixamento. No entanto, o Z-4 continua próximo. Apenas dois pontos separam o time da 18ª colocação. Confira a tabela da Série B.