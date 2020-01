CSA x Sport: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Nordeste

CSA e Sport se enfrentam neste sábado pela primeira rodada da Copa do Nordeste. A partida será realizada às 18h (horário de Brasília) no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). É possível assistir ao confronto pela TV fechada e internet.

Onde assistir ao vivo CSA x Sport?

A partida terá transmissão pelo canal Fox Sports. Outra opção é assistir online pelo site Live FC e Fox Play.

A Copa do Nordeste começou na última terça-feira (21), mas a primeira rodada está marcada em datas espaçadas e só vai ser encerrada no domingo (26). O Sport busca a primeira vitória na temporada contra o CSA após dois empates em 2020 (Náutico e Vitórias das Tabocas). Na competição, o Sport vai buscar seu quarto título na história do torneio.

Já o CSA, que esteve na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas acabou rebaixado, buscará sua primeira conquista do torneio. No Campeonato Alagoano, o CSA estreou com vitória sobre o CEO por 1 a 0, jogando fora de casa.

Assim como em 2019, os times foram separados em dois grupos de oito equipes. Os times do grupo A enfrentam os do grupo B em turno único. Os quatro melhores de cada grupo se classificam para a próxima fase. A fase quartas e as semifinais serão decididas em partida única. A final será em sistema de ida e volta