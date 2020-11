Cuiabá x Botafogo: onde assistir, horário, arbitragem e últimos resultados

Após derrota em casa no primeiro jogo, o Botafogo enfrenta a equipe do Cuiabá nesta terça-feira, às 19 horas, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será disputada na Arena Pantanal.

ONDE ASSISTIR

Cuiabá x Botafogo terá transmissão ao vivo pelo Sportv. Também é possível assistir ao jogo pelo canal Premiere.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Cuiabá venceu o primeiro confronto por 1 a 0, no Engenhão. Com o resultado, o Botafogo precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar. Caso vença por apenas um gol, a disputa será nos pênaltis.

ARBITRAGEM