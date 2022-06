Cuiabá x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians visita o Cuiabá, nesta terça-feira, às 21h30, na Arena Pantanal em buscar de somar valiosos pontos e manter a série invicta na temporada. Vítor Pereira terá de lidar novamente com desfalques, mas espera melhorar o desempenho da equipe para ganhar mais confiança na luta pelo título nacional. Já o Cuiabá, que tem como novo técnico o também português António Oliveira, precisa urgentemente de uma reação: são três derrotas consecutivas na temporada, eliminação na Copa do Brasil e na Sul-Americana e a 18ª colocação no Campeonato Brasileiro.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Cuiabá e Corinthians acontece nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, na capital do Mato Grosso.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere. O Estadão acompanha em tempo real todos os movimentos do duelo.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CUIABÁ – Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Marcão, Pepê, Rafael Gava, Valdivia, Felipe Marques e Jenison. Técnico : António Oliveira.

– Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Marcão, Pepê, Rafael Gava, Valdivia, Felipe Marques e Jenison. : António Oliveira. CORINTHIANS – Cássio; Rafael Ramos, Raul Gustavo, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Roni (Cantillo) e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Júnior Moraes. Técnico: Vítor Pereira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians não perde há 11 jogos. Em seu último compromisso, a equipe alvinegra venceu o Atlético Goianiense, fora de casa, por 1 a 0. O Cuiabá, por sua vez, não soma vitórias há quatro partidas e perdeu para o América-MG, em Belo Horizonte, por 2 a 1.