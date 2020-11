Cuiabá x Grêmio: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Cuiabá e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, na Arena Pantanal, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. É possível assistir ao jogo pelos canais SporTV e Premiere e o Estadão fará tempo real.

HORÁRIO

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

O confronto será realizado nesta quarta-feira, às 19 horas.

ONDE ASSISTIR

Cuiabá x Grêmio terá transmissão pelo canal SporTV. Também é possível assistir pelo Premiere e o Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Cuiabá: João Carlos; Lucas Ramon, Léo, Luiz Gustavo e Lucas Hernández; Auremir, Jean Patrick, Felipe Ferreira, Diego Jardel e Marcinho; Elton. Técnico: Marcelo Chamusca

Grêmio: Paulo Victor; Victor Ferraz, David Braz, Rodrigues e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Matheus Henrique e Jean Pyerre; Luiz Fernando, Churín e Pepê. Técnico: Renato Gaúcho

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Cuiabá estava embalado, mas perdeu no último sábado por 3 a 0 para o Brasil de Pelotas, pela Série B do Brasileiro. Já o Grêmio não perde há oito jogos, entre Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. No domingo passado, a equipe de Renato Gaúcho derrotou o Fluminense por 1 a 0, no Rio de Janeiro.

QUANDO SERÁ O JOGO DE VOLTA?

Grêmio x Cuiabá voltam a se enfrentar na quarta-feira da semana que vem, às 16h30, na Arena do Grêmio. Quem passar de fase pega o classificado de São Paulo x Flamengo.