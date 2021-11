Cuiabá x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

De ressaca após a conquista do segundo título consecutiva da Copa Libertadores, o Palmeiras viaja para a capital mato-grossense para enfrentar o Cuiabá pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida começa às 22h, na Arena Pantanal, e oporá equipes com objetivos diferentes nesta reta final do torneio. Enquanto o lado paulista entrará em campo com uma equipe recheada de jovens, o time do Mato Grosso precisa somar mais três pontos para se livrar da zona de rebaixamento, que ainda o assombra.

O Palmeiras é o 3º colocado no Brasileirão, com 59 pontos, e tem como meta assegurar essa posição. Quem está de olho em um tropeço alviverde é o Corinthians, que está distante apenas três pontos do rival. Já o Cuiabá é o 14º colocado, com 43 pontos. São três a mais que o Juventude, primeiro time da zona de rebaixamento.

ONDE ASSISTIR

A partida entre Cuiabá e Palmeiras terá transmissão do pay per view, por meio do canal Premiere. O Estadão acompanha o duelo em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola às 22h, na Arena Pantanal, no Mato Grosso.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Cuiabá: Walter; João Lucas, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Camilo, Pepê e Rafael Gava; Clayson, Max e Jenison. Técnico: Jorginho.

Palmeiras: Vinícius Silvestre; Gabriel Menino, Kuscevic, Renan e Victor Luis; Matheus Fernandes, Fabinho e Pedro Bicalho; Gabriel Veron, Wesley e Gabriel Silva. Técnico: João Martins.

ÚLTIMOS RESULTADOS

No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não vence há quatro jogos: foram três derrotas (Fluminense, São Paulo e Fortaleza) e um empate (Atlético-MG). O Cuiabá, por sua vez, vem de empate sem gols com o Bahia e está invicto há cinco jogos como mandante.