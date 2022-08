Cuiabá x Santos: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Cuiabá e Santos medem forças neste domingo, às 18h (horário de Brasília), na Arena Pantanal, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes têm perspectivas distintas na disputa do torneio nacional. Enquanto os mato-grossenses se concentram na fuga da zona da degola, o time da Baixada mira uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Santos tem 33 pontos, já o Cuiabá soma 24. A equipe alvinegra entra em campo querendo se aproximar do G-6. O clube do Mato Grosso precisa vencer para terminar a rodada fora do Z-4. Saiba tudo sobre o jogo:

HORÁRIO E LOCAL

Santos e Cuiabá se enfrentam neste domingo, às 18h (horário de Brasília), na Arena Pantanal, na capital do Mato Grosso.

ONDE ASSISTIR

A partida entre Santos e Cuiabá terá transmissão exclusiva do Premiere, por meio do pay per view. O Estadão acompanha todos os movimentos em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SANTOS – João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo e Carabajal; Lucas Braga, Soteldo e Angulo. Técnico : Lisca.

– João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo e Carabajal; Lucas Braga, Soteldo e Angulo. : Lisca. CUIABÁ – Walter; Marllon, Alan Empereur e Joaquim; João Lucas, Camilo, Rafael Gava, Pepê, Alesson e Osorio (Sidcley); Deyverson (Rodriguinho ou André). Técnico: António Oliveira.

QUEM APITA?

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistente 1: Michael Stanislau (RS)

Assistente 2: Jose Eduardo Calza (RS)

Quarto Árbitro: Luiz Paulo de Moura Pinheiro (MT)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Cuiabá vem de empate fora de casa com o Atlético Goianiense por 1 a 1. Já o Santos venceu o clássico com o São Paulo, por 1 a 0, na Vila.