Cuiabá x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Ainda sem deslanchar no Brasileirão para afastar de vez o fantasma do rebaixamento, o São Paulo visita o Cuiabá nesta segunda-feira, na Arena Pantanal. O jogo, válido pela 25ª rodada do torneio, acontece às 20h. O time paulista ocupa a 14ª posição, com 29 pontos. A equipe mato-grossense é a 12ª, com 30.

ONDE ASSISTIR

Cuiabá x São Paulo terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 20h (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Cuiabá : Walter; João Lucas, Marllon (Alan Empereur), Paulão e Uendel; Auremir, Pepê e Camilo (Rafael Gava); Clayson, Max e Jenison. Técnico : Jorginho.

: Walter; João Lucas, Marllon (Alan Empereur), Paulão e Uendel; Auremir, Pepê e Camilo (Rafael Gava); Clayson, Max e Jenison. : Jorginho. São Paulo: Tiago Volpi; Igor Gomes, Miranda, Léo e Welington; Luan, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara (Marquinhos); Luciano, Rigoni e Calleri. Técnico: Hernán Crespo.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de empate por 1 a 1 no clássico com o Santos, no Morumbi, enquanto o Cuiabá também vem de empate, por 2 a 2, com o Grêmio, fora de casa.